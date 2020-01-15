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Ryanair запустил еще одно направление из Польши в Херсон

Новости » Транспорт     15.01.2020 - 10:50
Ryanair запустил еще одно направление из Польши в Херсон
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Лоукостер выполнил первый рейс в Херсон из Катовице

Ирландский лоуостер Ryanair 15 января выполнил первый рейс по маршруту из польского Катовице в Херсон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что самолет с регистрационным номером SP-RSB выполнил рейс FR5029 и приземлился в Херсоне в 10:07. В 10:30 самолет вылетит в обратном направлении - в Катовице.

Перелеты по маршруту Катовице-Херсон будут выполняться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

Напомним, 17 декабря 2019 года Ryanair выполнил первый рейс в Херсон, доставив на самолете Boeing 737-800 SP-RSY пассажиров из Кракова. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Авиабилеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону.

Ранее сообщалось, что австрийский лоукостер Laudamotion, который является дочерней компанией Ryanair, открывает рейсы из Херсона в Вену. Рейсы стартуют с 30 марта 2020 года. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Согласно данным бронирования, минимальная цена билета в одну сторону составляет 26 евро.

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