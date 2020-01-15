Ryanair запустив ще один напрямок з Польщі в Херсон

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Лоукостер виконав перший рейс в Херсон з Катовіце

Ірландський лоуостер Ryanair 15 січня виконав перший рейс за маршрутом з польського Катовіце в Херсон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Наголошується, що літак з реєстраційним номером SP-RSB виконав рейс FR5029 і приземлився в Херсоні в 10:07. В 10:30 літак вилетить в зворотному напрямку - в Катовіце.

Перельоти за маршрутом Катовіце-Херсон будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року Ryanair виконав перший рейс в Херсон, доставивши на літаку Boeing 737-800 SP-RSY пасажирів з Кракова. Польоти за цим маршрутом будуть виконуватися два рази на тиждень по вівторках і суботах. Квитки продаються за ціною від 10 євро в одну сторону.

Раніше повідомлялося, що австрійський лоукостер Laudamotion, який є дочірньою компанією Ryanair, відкриває рейси з Херсона у Вену. Рейси стартують з 30 березня 2020 року. Польоти будуть здійснюватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях. Згідно з даними бронювання, мінімальна ціна квитка в одну сторону становить 26 євро.