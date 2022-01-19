Ryanair запускает шесть новых рейсов из Львова: даты и направления

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о запуске шести новых рейсов из аэропорта Львова. С конца марта самолеты начнут летать в Барселону, Брюссель, Гданьск, Нюрнберг, Стокгольм и Загреб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта "Львов".
Как уточнили в пресс-службе аэропорта, с 27 марта Ryanair запускает из Львова рейсы в следующие города:
С 30 марта к ним добавится рейс в Нюрнберг.
"Сегодня, 19 января ирландский лоукостер заявил, что в 2022 году планирует открыть рекордное количество направлений в Украину", - добавили в пресс-службе аэропорта.