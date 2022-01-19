RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ryanair запускає шість нових рейсів зі Львова: дати та напрямки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про запуск шести нових рейсів з аеропорту Львова. З кінця березня літаки почнуть літати в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм і Загреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту "Львів".

Як уточнили в пресслужбі аеропорту, з 27 березня Ryanair запускає зі Львова рейси в наступні міста:

  • Барселона;
  • Брюссель (Шарлеруа);
  • Гданськ;
  • Стокгольм (Арланда);
  • Загребти.

З 30 березня до них додасться рейс в Нюрнберг.

"Сьогодні, 19 січня ірландський лоукостер заявив, що в 2022 році планує відкрити рекордну кількість напрямків в Україну", - додали в пресслужбі аеропорту.

Нагадаємо, раніше Ryanair оголосив про скорочення кількості рейсів у зимовому розкладі польотів з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
RyanairЛьвів