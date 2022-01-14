Ryanair отменил рейсы 7 направлений из Украины до марта

Ирландский лоукостер Ryanair сокращает количество рейсов в зимнем расписании полетов из Украины. Отменяются рейсы по 7 направлениям до марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lowcostavia.

"Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, Ryanair отменил 7 маршрутов из городов Украины до конца февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

С 1 по 28 февраля полностью отменены маршруты из Львова в Бари, Палермо, Турин и Братиславу, из Киева в Быдгощ и из Херсона в Краков и Вену.

Отметим, что отмена в большинстве затронула те 17 маршрутов, которые были отменены ранее Ryanair до конца января 2022 года. То есть, на некоторые маршруты продолжили отмену до начала марта.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

Киев – Быдгощ до 28 февраля Львов – Бари до 28 февраля Львов – Палермо до 28 февраля Львов – Турин до 28 февраля Львов – Братислава до 28 февраля Херсон – Краков до 28 февраля Херсон – Вена до 28 февраля

Сейчас на сайте авиакомпании Ryanair отсутствуют билеты в продаже после апреля 2022 года, но это связано с изменениями в расписании, вскоре билеты будут возвращены в продажу.