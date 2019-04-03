Ryanair запускает рейсы из Харькова и Одессы в Познань

Ryanair в конце октября 2019 года намерен открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.

Отмечается, что информация в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует о том, что полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

Рейсы Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю. Вылеты из Одессы в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам. Минимальная цена авиабилетов Одесса-Познань начинается от 28 евро в одну сторону.

Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. На текущий момент анонсированная маршрутная сеть лоу-коста из Харькова включает Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы - Познань, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.

РБК-Украина писало, что лоу-кост Wizz Air на полтора месяца сдвинул запуск нового маршрута Краков-Харьков, анонсированного в конце 2018 года. Изначально бюджетник планировал начать полеты с 16 сентября 2019 года. Теперь в системе бронирования указана новая дата запуска - 2 августа.

Ранее сообщалось, что крупнейший европейский лоукостер начинает полеты из Харькова в Краков и Вильнюс.