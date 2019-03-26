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Ryanair начинает летать из Харькова в Краков и Вильнюс, - Светличная

Новости » Инфраструктура    26.03.2019 - 15:37
Ryanair начинает летать из Харькова в Краков и Вильнюс, - Светличная
Фото: Юлия Светличная (kharkiv.solydarnist.org)

Открытие новых рейсов из Харькова значительно расширит авиасообщение области

Крупнейший европейский лоукостер начинает полеты из Харькова в Краков и Вильнюс. Об сообщила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

Она отметила, что открытие новых рейсов из Харькова значительно расширит авиасообщение области.

"Продолжаем расширять авиасообщение. Ryanair в Харькове! Самый большой лоукостер Европы открывает рейсы в Краков и Вильнюса", - написала Светличная.

На прошлой неделе в Харькове приземлился первый самолет компании Ernest Airlines сообщением Рим - Харьков. В дальнейшем рейсы будут осуществлять 2 раза в неделю - круглый год. В дороге пассажиры будут находиться около 3-х часов. Стоимость билетов - от 65 евро в одну сторону.

 

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