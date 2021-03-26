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Ryanair запускает авиарейсы из Украины на греческие острова

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 19:49
Ryanair запускает авиарейсы из Украины на греческие острова Фото: самолет Ryanair (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Ryanair запускает прямые рейсы из Киева на греческий остров Крит и из Одессы на остров Керкира. Первый полет запланирован на 4 июня.

Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на анализ расписания авиакомпании.

Прямые рейсы соединят Одессу и город Керкира на острове Корфу. Его планируют запустить 4 июля. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в среду и воскресенье.

Также по прямому маршруту соединят Киев с вылетом из аэропорта "Борисполь" и город Ханья на острове Крит. Его планируют запустить 6 июля, рейсы будут происходить каждый вторник.

Отметим, что на сегодняшний день Греция не позволяет въезд в страну туристов из Украины. Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует мониторить информацию относительно открытия греческих границ для иностранных путешественников.

Напомним, лоукостер Ryanair начал продавать билеты на маршрут "Киев-Венеция" с 30 марта 2021 года. Полеты будут совершаться по вторникам и субботам.

Кроме того, 29 марта SkyUp открывает новый авиарейс из Киева в Берлин. Рейсы будут осуществляться в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта.

Добавим, что SkyUp Airlines запускает рейсы из Киева, Харькова и Запорожья в кипрский город Ларнака. Первый рейс запланирован на 17 апреля.

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