Ryanair запускает 18 маршрутов из Украины: список

Авиакомпания Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. Она начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.

Об этом сообщает Avianews , ссылаясь на анализ расписания авиакомпании.

В апреле из Украины будут летать по 13 направлениям из аэропорта "Борисполь". В частности, в Вену, Софию, Берлин, Бергамо, Рим, Вильнюс, Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Варшаву, Вроцлав и Лондон.

Также с началом летнего расписания авиакомпания планирует запустить авиарейсы из Одессы в Берлин, Рим, Гданьск, а также из Львова в Бергамо и Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

При этом по еще шести направлениям продажи билетов пока закрыты. В частности, из Киева в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице, из Одессы в Афины, из Львова в Мемминген и Будапешт.

"Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов", - говорится в сообщении.