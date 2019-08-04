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Ryanair выплатит Франции 8,5 млн евро

Новости » Общество    04.08.2019 - 17:02
Ryanair выплатит Франции 8,5 млн евро
Иллюстративное фото (flickr.comAndy Mitchell)

ЕК обязала Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 млн евро субсидий

Европейская комиссия обязала лоукостер Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает DW.

Сообщается, что Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.

Европейская комиссия обнаружила, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, а также помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.

"Конкуренция между аэропортами и авиаперевозчиками имеет решающее значение для потребителей, финансового роста и занятости", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Напомним, лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. С 27 октября частота рейсов на линии Киев -  Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.

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