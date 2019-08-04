Ryanair выплатит Франции 8,5 млн евро

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ЕК обязала Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 млн евро субсидий

Европейская комиссия обязала лоукостер Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает DW.

Сообщается, что Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) выплатила авиакомпании эти деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.

Европейская комиссия обнаружила, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, а также помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.

"Конкуренция между аэропортами и авиаперевозчиками имеет решающее значение для потребителей, финансового роста и занятости", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Напомним, лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. С 27 октября частота рейсов на линии Киев - Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.