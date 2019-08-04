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Ryanair виплатить Франції 8,5 млн євро

Новини » Суспільство    04.08.2019 - 17:02
Ryanair виплатить Франції 8,5 млн євро
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

ЄК зобов'язала Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 млн євро субсидій

Європейська комісія зобов'язала лоукостер Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій. Про це йдеться в заяві відомства, передає DW.

Повідомляється, що Асоціація з туризму і економічному розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє і регіону на сайті Ryanair.

Європейська комісія виявила, що угода між APFTE Ryanair і було нечесним по відношенню до інших авіаперевізників, а також завадило аеропортів регіону і суперечило нормам ЄС, що регулює виділення державної допомоги.

"Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового зростання і зайнятості", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.

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