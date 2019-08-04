Ryanair виплатить Франції 8,5 млн євро

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ЄК зобов'язала Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 млн євро субсидій

Європейська комісія зобов'язала лоукостер Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій. Про це йдеться в заяві відомства, передає DW.

Повідомляється, що Асоціація з туризму і економічному розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє і регіону на сайті Ryanair.

Європейська комісія виявила, що угода між APFTE Ryanair і було нечесним по відношенню до інших авіаперевізників, а також завадило аеропортів регіону і суперечило нормам ЄС, що регулює виділення державної допомоги.

"Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового зростання і зайнятості", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за чотирма маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020. З 27 жовтня частота рейсів на лінії Київ - Братислава збільшиться з двох трьох на тиждень. На додаток до перельотів по понеділках і четвергах з'явиться ще один - по неділях.