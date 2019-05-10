Ryanair увеличит частоту полетов по 4 маршрутам в Украину

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Ryanair увеличит частоту полетов по маршрутам из Испании, Словакии и Польши

Ирландский лоукостер Ryanair увеличит частоту полетов по четырем маршрутам из Испании, Словакии и Польши в Украину в сезон зимней навигации полетов 2019/2020. Об этом сообщает avianews.com.

Сообщается, что с 27 октября частота рейсов на линии Киев - Братислава увеличится с двух то трех в неделю. В дополнение к перелетам по понедельникам и четвергам появится еще один - по воскресеньям.

Кроме того, отмечается, что расширение полетов в Польшу затронет сразу два маршрута из Киева. С 28 октября Ryanair увеличит свое присутствие на линии Киев - Краков с четырех до пяти рейсов в неделю. Если сейчас полеты на этом маршруте выполняются по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, то в зимнем расписании самолеты будут летать по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В случае с рейсами из Киева в Варшаву Ryanair не увеличит число дней перелетов, однако расширит частоту с четырех до пяти в неделю за счет открытия с 1 ноября второго рейса по пятницам.

Таким образом, маршрут Киев - Варшава станет первым среди украинских направлений Ryanair, на котором рейсы будут выполняться два раза в день.

Четвертое расширение затронет направление Киев - Барселона. Со 2 ноября полеты на этом направлении самолеты Ryanair будут выполнять пять раз в неделю, вместо четырех. В дополнение к рейсам по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям в расписание внесен рейс по субботам.

Напомним, Ryanair в конце октября 2019 года намерен открыть новые рейсы Харьков-Познань и Одесса-Познань.

Отмечается, что информация в системе бронирования авиаперевозчика свидетельствует о том, что полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова в 22:00, вылеты из Познани в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.