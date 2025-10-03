UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Ryanair вимагають збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи

Ілюстративне фото: у Ryanair зажадали збивати дрони, що загрожують аеропортам Європи (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Європі посилюються суперечки навколо безпеки повітряного простору: серія інцидентів із дронами паралізувала роботу аеропортів, викликавши критику на адресу керівництва Євросоюзу і заклики до рішучих заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі піддав критиці лідерів ЄС за нездатність захистити стратегічні об'єкти від атак безпілотників. В інтерв'ю він заявив, що дрони, які порушують роботу аеропортів, необхідно негайно знищувати.

"Чому ми не збиваємо ці дрони? Якщо російський військовий літак перетинає повітряний простір НАТО, його перехоплюють. Чому ж інакше з безпілотниками?" - зазначив він.

За словами О'Лірі, три тижні тому дрони вивели з ладу аеропорти Польщі на чотири години, а минулого тижня аналогічні випадки торкнулися Данії.

"Це створює перебої, і ми закликаємо до дій", - додав він.

Сумніви в "Стіні дронів"

Глава Ryanair також поставив під сумнів ефективність так званої "Стіни дронів".

"Я не думаю, що дронова стіна має якийсь ефект. Хіба ви думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон з території Польщі?" - сказав він.

О'Лірі піддав різкій критиці європейських лідерів: "Я не маю жодної віри в європейських лідерів, які сидять, п'ють чай і їдять печиво. Якщо ви навіть не можете захистити переліт над Францією, який шанс, що ви захистите нас від Росії?"

Порушення повітряного простору ЄС

За останні тижні країни НАТО фіксують провокації з боку РФ. Серед них - проникнення дронів і військових літаків у європейський повітряний простір.

Так, 9 вересня російські безпілотники залетіли до Польщі, а 19 вересня три винищувачі МіГ-31 перетнули кордон Естонії та перебували в небі над країною понад 12 хвилин. Цей інцидент став найсерйознішим за останні два десятиліття.

Через кілька днів невідомі безпілотники змусили тимчасово закрити головний аеропорт Данії та були помічені над Осло. Подібні випадки зафіксовано також над військовою авіабазою та архіпелагом Карлскруна у Швеції.

Нагадуємо, що голові комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" оголосили про підозру у зловживанні службовими повноваженнями. За даними слідства, її рішення призвели до збитків для міської громади, які оцінюють у понад 15 мільйонів гривень.

Зазначимо, що в російському посольстві в Копенгагені заявили, що поява безпілотників у повітряному просторі Данії є "постановочною провокацією", і відкинули звинувачення Копенгагена в причетності Росії до цього інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДрони