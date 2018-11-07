Ryanair звільнила співробітників одного екіпажу через фото в соцмережі

Фото: літак Ryanair (PxHere)

Працівники авіакомпанії виклали фото того, як вони спали на підлозі

Авіакомпанія Ryanair звільнила шістьох своїх співробітників, які є членами одного екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Наголошується, причиною звільнення стало фото, на якому зазначені співробітники спали на підлозі в одному з офісів авіакомпанії. За твердженнями Ryanair, фотографія є постановочною, а публікація знімка завдала авіаперевізнику шкоди діловій репутації.

Фото: співробітники Ryanair сплять на підлозі (Jim Atkinson/Twitter)

Екіпаж заявив, що просив розмістити його в готелі за рахунок роботодавця, але Ryanair відмовилася робити це. В авіакомпанії повідомили, що цим співробітникам запропонували альтернативу - можливість провести ніч у VIP-ложі аеропорту.

Нагадаємо, 29 жовтня Ryanair запустив три нових рейси з "Борисполя". Зокрема, ірландський лоукостер почав здійснювати перельоти в Гданськ, Краків і Стокгольм.

Крім того, минулого тижня Ryanair почав літати зі Львова в п'ять міст Європи: Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) і Варшава (Польща), Краків (Польща) і Лондон (Великобританія).