UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ryanair повністю відмовилась від паперових квитків: що потрібно знати пасажирам

Фото: Ryanair повністю відмовився від паперових квитків на літак (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Відсьогодні, 12 листопада, ірландський лоукостер Ryanair повністю перейшов на електронні квитки. Завантажувати та друкувати паперові квитки пасажири більше не зможуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

У Ryanair зазначають, що для посадки потрібно буде використовувати лише електронний талон у застосунку myRyanair.

За даними компанії, уже близько 80% пасажирів користуються цифровими талонами, тож зміни торкнуться незначної частини клієнтів. У Ryanair наголошують, що нововведення забезпечить швидший, зручніший і екологічніший процес подорожі.

Через застосунок myRyanair пасажири також зможуть:

  • замовляти їжу й напої безпосередньо з телефона через функцію Order to Seat;
  • отримувати актуальну інформацію про рейси, ворота посадки та затримки;
  • швидко дізнаватися про альтернативні варіанти рейсів у разі скасування;
  • зберігати всі документи в одному місці.

У компанії нагадали, що пасажирам, які досі користувалися паперовими квитками, варто заздалегідь завантажити застосунок myRyanair, щоб уникнути проблем під час посадки.

Нагадаємо, в Європі змінилися правила перевезення ручної поклажі. Єврокомісія запроваджує єдині стандарти для багажу, щоб у всіх авіакомпаній були однакові норми. Ryanair спершу зменшив розміри безкоштовної валізи, але після критики вирішив збільшити її до 40×30×20 см. Також планують дозволити безкоштовно брати на борт не лише ручну поклажу, а й особисту сумку чи рюкзак.

РБК-Україна також розповідало, що Ryanair посилив контроль за поведінкою пасажирів на борту. Тепер мінімальний штраф за порушення порядку становить 500 фунтів стерлінгів і може зростати залежно від серйозності порушення. Авіакомпанія бореться з агресією та недисциплінованістю, обмежує продаж алкоголю в аеропортах і заохочує пасажирів та екіпаж повідомляти про порушників, щоб забезпечити безпечний і спокійний політ.

Читайте РБК-Україна в Google News
RyanairАвіакомпаніяКвитки