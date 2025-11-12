Ryanair повністю відмовилась від паперових квитків: що потрібно знати пасажирам

У Ryanair зазначають, що для посадки потрібно буде використовувати лише електронний талон у застосунку myRyanair.

За даними компанії, уже близько 80% пасажирів користуються цифровими талонами, тож зміни торкнуться незначної частини клієнтів. У Ryanair наголошують, що нововведення забезпечить швидший, зручніший і екологічніший процес подорожі.

Через застосунок myRyanair пасажири також зможуть:

замовляти їжу й напої безпосередньо з телефона через функцію Order to Seat;

отримувати актуальну інформацію про рейси, ворота посадки та затримки;

швидко дізнаватися про альтернативні варіанти рейсів у разі скасування;

зберігати всі документи в одному місці.

У компанії нагадали, що пасажирам, які досі користувалися паперовими квитками, варто заздалегідь завантажити застосунок myRyanair, щоб уникнути проблем під час посадки.