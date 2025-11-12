Ryanair повністю відмовилась від паперових квитків: що потрібно знати пасажирам

Відсьогодні, 12 листопада, ірландський лоукостер Ryanair повністю перейшов на електронні квитки. Завантажувати та друкувати паперові квитки пасажири більше не зможуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення авіакомпанії.
У Ryanair зазначають, що для посадки потрібно буде використовувати лише електронний талон у застосунку myRyanair.
За даними компанії, уже близько 80% пасажирів користуються цифровими талонами, тож зміни торкнуться незначної частини клієнтів. У Ryanair наголошують, що нововведення забезпечить швидший, зручніший і екологічніший процес подорожі.
Через застосунок myRyanair пасажири також зможуть:
У компанії нагадали, що пасажирам, які досі користувалися паперовими квитками, варто заздалегідь завантажити застосунок myRyanair, щоб уникнути проблем під час посадки.
Нагадаємо, в Європі змінилися правила перевезення ручної поклажі. Єврокомісія запроваджує єдині стандарти для багажу, щоб у всіх авіакомпаній були однакові норми. Ryanair спершу зменшив розміри безкоштовної валізи, але після критики вирішив збільшити її до 40×30×20 см. Також планують дозволити безкоштовно брати на борт не лише ручну поклажу, а й особисту сумку чи рюкзак.
РБК-Україна також розповідало, що Ryanair посилив контроль за поведінкою пасажирів на борту. Тепер мінімальний штраф за порушення порядку становить 500 фунтів стерлінгів і може зростати залежно від серйозності порушення. Авіакомпанія бореться з агресією та недисциплінованістю, обмежує продаж алкоголю в аеропортах і заохочує пасажирів та екіпаж повідомляти про порушників, щоб забезпечити безпечний і спокійний політ.