Ryanair полностью отказалась от бумажных билетов: что нужно знать пассажирам

Фото: Ryanair полностью отказался от бумажных билетов на самолет (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 12 ноября, ирландский лоукостер Ryanair полностью перешел на электронные билеты. Загружать и печатать бумажные билеты пассажиры больше не смогут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании.

В Ryanair отмечают, что для посадки нужно будет использовать только электронный талон в приложении myRyanair.

По данным компании, уже около 80% пассажиров пользуются цифровыми талонами, поэтому изменения коснутся незначительной части клиентов. В Ryanair отмечают, что нововведение обеспечит более быстрый, удобный и экологичный процесс путешествия.

Через приложение myRyanair пассажиры также смогут:

  • заказывать еду и напитки непосредственно с телефона через функцию Order to Seat;
  • получать актуальную информацию о рейсах, воротах посадки и задержках;
  • быстро узнавать об альтернативных вариантах рейсов в случае отмены;
  • хранить все документы в одном месте.

В компании напомнили, что пассажирам, которые до сих пор пользовались бумажными билетами, стоит заранее загрузить приложение myRyanair, чтобы избежать проблем при посадке.

Напомним, в Европе изменились правила перевозки ручной клади. Еврокомиссия вводит единые стандарты для багажа, чтобы у всех авиакомпаний были одинаковые нормы. Ryanair сначала уменьшил размеры бесплатного чемодана, но после критики решил увеличить его до 40×30×20 см. Также планируют разрешить бесплатно брать на борт не только ручную кладь, но и личную сумку или рюкзак.

РБК-Украина также рассказывало, что Ryanair усилил контроль за поведением пассажиров на борту. Теперь минимальный штраф за нарушение порядка составляет 500 фунтов стерлингов и может расти в зависимости от серьезности нарушения. Авиакомпания борется с агрессией и недисциплинированностью, ограничивает продажу алкоголя в аэропортах и поощряет пассажиров и экипаж сообщать о нарушителях, чтобы обеспечить безопасный и спокойный полет.

