Ryanair планує масштабне розширення в Україні, але є важлива умова
Європейський лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні. Таку заяву зробив генеральний директор групи Ryanair Майкл О'Лірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.
Ryanair почав свою діяльність в Україні у 2018 році і зараз виконує авіарейси з п'яти українських аеропортів. Однак, за словами О'Лірі, в Україні є щонайменше 12 аеропортів, з яких могли б літати літаки Ryanair.
Однак для того, щоб компанія почала своє розширення, Україна має виконати одну важливу умову - підписати угоду про спільний авіапростір з Європейським союзом.
"Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до Європейського відкритого неба", - сказав О'Лорі.
Нагадаємо, у червні 2021 року Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про "відкрите небо".
Як писало РБК-Україна, в українському уряді сподіваються, що угода буде підписана вже восени 2021 року.