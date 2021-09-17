Ryanair планує масштабне розширення в Україні, але є важлива умова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Ryanair почав свою діяльність в Україні у 2018 році і зараз виконує авіарейси з п'яти українських аеропортів. Однак, за словами О'Лірі, в Україні є щонайменше 12 аеропортів, з яких могли б літати літаки Ryanair.

Однак для того, щоб компанія почала своє розширення, Україна має виконати одну важливу умову - підписати угоду про спільний авіапростір з Європейським союзом.