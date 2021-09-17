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Ryanair планує масштабне розширення в Україні, але є важлива умова

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 15:21
Ryanair планує масштабне розширення в Україні, але є важлива умова Фото: авіакомпанія Ryanair планує розширення в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський лоукостер Ryanair планує значне розширення присутності в Україні. Таку заяву зробив генеральний директор групи Ryanair Майкл О'Лірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Ryanair почав свою діяльність в Україні у 2018 році і зараз виконує авіарейси з п'яти українських аеропортів. Однак, за словами О'Лірі, в Україні є щонайменше 12 аеропортів, з яких могли б літати літаки Ryanair.

Однак для того, щоб компанія почала своє розширення, Україна має виконати одну важливу умову - підписати угоду про спільний авіапростір з Європейським союзом.

"Я думаю, ми станемо великим інвестором в Україні, коли вони приєднаються до Європейського відкритого неба", - сказав О'Лорі.

Нагадаємо, у червні 2021 року Рада ЄС схвалила підписання з Україною угоди про "відкрите небо".

Як писало РБК-Україна, в українському уряді сподіваються, що угода буде підписана вже восени 2021 року.

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