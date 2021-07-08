В Кабмине надеются на подписание осенью соглашения о "совместном небо" с ЕС

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина надеется на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве с Евросоюзом уже осенью. Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Уруский провел официальную встречу с исполнительным директором Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA) Патриком Ки, во время которой стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества между Украиной и агентством.

"Украина стремится как можно быстрее интегрироваться в гражданское авиационное сообщество ЕС, а также эффективнее отслеживать стратегические, организационные и процессуальные изменения, происходящие в EASA и касающиеся непосредственно аспектов регулирования авиационной деятельности", - подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что Украина долго шла к подписанию соглашения о "совместном небо" с Евросоюзом.

"Это открывает принципиально новые возможности для сотрудничества Украины и ЕС в авиационной сфере. Надеемся, что соглашение будет подписано осенью 2021 года", - сказал он.

По словам Уруского, Украина заинтересована в сертификации своей авиационной техники по стандартам ЕС, ведь является одной из немногих стран мира, которая имеет собственную авиастроительную индустрию - производит и самолеты, и авиадвигатели.

В свою очередь господин Патрик Ки сообщил, что EASA начала сертификацию одного из украинских авиапроизводителей.

Стороны договорились создать рабочую группу, которая будет пошагово определять совместные действия, чтобы обеспечить процесс сертификации украинской авиатехники.