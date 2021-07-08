ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кабмине надеются на подписание осенью соглашения о "совместном небо" с ЕС

Новина українською →
Украина, Четверг 08 июля 2021 11:12
В Кабмине надеются на подписание осенью соглашения о "совместном небо" с ЕС Фото: вице-премьер Олег Уруский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина надеется на подписание соглашения об Общем авиационном пространстве с Евросоюзом уже осенью. Ранее Совет ЕС дал согласие на подписание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Уруский провел официальную встречу с исполнительным директором Агентства ЕС по безопасности полетов (EASA) Патриком Ки, во время которой стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества между Украиной и агентством.

"Украина стремится как можно быстрее интегрироваться в гражданское авиационное сообщество ЕС, а также эффективнее отслеживать стратегические, организационные и процессуальные изменения, происходящие в EASA и касающиеся непосредственно аспектов регулирования авиационной деятельности", - подчеркнул вице-премьер.

Он обратил внимание, что Украина долго шла к подписанию соглашения о "совместном небо" с Евросоюзом.

"Это открывает принципиально новые возможности для сотрудничества Украины и ЕС в авиационной сфере. Надеемся, что соглашение будет подписано осенью 2021 года", - сказал он.

По словам Уруского, Украина заинтересована в сертификации своей авиационной техники по стандартам ЕС, ведь является одной из немногих стран мира, которая имеет собственную авиастроительную индустрию - производит и самолеты, и авиадвигатели.

В свою очередь господин Патрик Ки сообщил, что EASA начала сертификацию одного из украинских авиапроизводителей.

Стороны договорились создать рабочую группу, которая будет пошагово определять совместные действия, чтобы обеспечить процесс сертификации украинской авиатехники.

Напомним, изначально предусматривалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписано до конца 2020 года. Однако подписание документа отложили.

Подробнее об изменениях после подписания договора об "открытом небе" Украины и ЕС читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз воздушное пространство
NEWS
В Украине 617 новых случаев коронавируса
В Украине 617 новых случаев коронавируса
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине