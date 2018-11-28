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Ryanair планирует летать из Украины в Израиль

Новости » Транспорт    28.11.2018 - 10:29
Ryanair планирует летать из Украины в Израиль
Фото: Ryanair (flickr.comAndy Mitchell)

В качестве нового направления может быть выбран израильский Эйлат

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair завершил формирование маршрутной сети на летний сезон 2019 года, однако в будущем может ее дополнить. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил коммерческий директор этой авиакомпании Дэвид О'Брайан.

При этом он отметил, что в следующем году компания будет летать из Украины в Дублин, а также в Софию, Манчестер, Пафос и Афины.

"Возможно, в будущем мы предложим в качестве нового направления израильский Эйлат, если представится такая возможность", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Ryanair дополнить свои маршруты Канарскими островами, О'Брайан ответил: "Не следующим летом… Кроме того, Канары все-таки довольно далеко".

Напомним, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь - Берлин-Шенефельд.

Позже карта Ryanair маршрутов была расширена до 17 направлений, в частности, в Польшу, Германию, Великобританию и другие страны Европы.

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