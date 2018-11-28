Ryanair планує літати з України в Ізраїль

Фото: Ryanair (flickr.comAndy Mitchell)

В якості нового напряму може бути обраний ізраїльський Ейлат

Найбільший європейський лоукостер Ryanair завершив формування маршрутної мережі на літній сезон 2019 року, однак в майбутьному може її доповнити. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив комерційний директор цієї авіакомпанії Девід О'Брайан.

При цьому він зазначив, що в наступному році компанія буде літати з України в Дублін, а також в Софію, Манчестер, Пафос і Афіни.

"Можливо, у майбутньому ми запропонуємо як новий напрям ізраїльський Ейлат, якщо випаде така можливість", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи планує Ryanair доповнити свої маршрути Канарськими островами, О'Брайан відповів: "Не наступного літа... Крім того, Канари все-таки досить далеко".

Нагадаємо, 3 вересня 2018 року з України вилетів перший рейс Ryanair. Запуск рейсу відбувся в міжнародному аеропорту "Бориспіль" за маршрутом Київ-Бориспіль - Берлін-Шенефельд.

Пізніше карта Ryanair маршрутів була розширена до 17 напрямків, зокрема, в Польщу, Німеччину, Велику Британію та інші країни Європи.