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Ryanair отменила большинство рейсов в Украину

Автор: Андрей Козловский

Авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила почти все рейсы в Украину с середины сентября. В компании пока никак не прокомментировали такое решение, однако рейсы уже отсутствуют в системе бронирования.

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Об этом свидетельствуют данные системы бронирования компании.

Таким образом, в системе бронирования авиакомпании с 15 по 29 сентября отсутствуют почти все рейсы. Невозможно будет полететь в Польшу, Венгрию, Германию, Австрию и Италию.

При этом из Киева запланированы только два рейса в Пафос (Кипр) 20 и 27 сентября, несколько рейсов до Испании (Барселона, Валенсия, Мадрид), а также в Лондон и Манчестер. Из других украинских городов, куда летает Ryanair, Львов, Харьков, Одесса и Херсон - рейсов в указанный период вообще нет.

Напомним, лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией.

Также ранее сообщалось, что в связи с запретом на въезд в Украину иностранцам авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет ряд рейсов.

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