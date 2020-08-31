Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Будапешт

Фото: Wizz Air (flickr com WizzAir)

Лоукостер Wizz Air отменяет все рейсы между Украиной и Венгрией. Причиной такого решения является закрытие венгерских границ для иностранцев с 1 сентября.

Об этом сообщает lowcost.ua.

Так, авиакомпания отменяет следующие рейсы из Украины в Венгрию:

Киев - Будапешт до 30 сентября;

Львов - Будапешт до 1 октября;

Запорожье - Будапешт до 2 октября;

Одесса - Будапешт до 2 октября;

Харьков - Будапешт до 3 октября.

Напомним, Венгрия приняла решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Позже посольство Украины в Венгрии сообщило, что некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом.

Кроме того, 31 августа на украинско-венгерской и украинско-румынской границах в очередях застряли около 500 автомобилей.