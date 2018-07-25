Ryanair скасувала 600 рейсів через страйк пілотів

Страйки пілотів Ryanair оголошені в Іспанії, Португалії, Бельгії та Італії , а також Ірландії

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії. Про це у Twitter повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Як передає The Irish News, в Ірландії було оголошено третій 24-годинний страйк пілотів. Вони вимагають переглянути робочі домовленості щодо щорічної відпустки та інших соціальних гарантій.

Також екіпажі Ryanair в Іспанії, Португалії, Бельгії та Італії починають страйк в середу і четвер, - 25 та 26 липня. Це призводить до скасування 600 рейсів протягом двох днів. Страйки торкнуться 100 тисяч пасажирів.

Нагадаємо 19 липня в авіакомпанія Ryanair повідомила, що скасувала рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 000 пасажирів, через страйк бортпровідників.

Раніше, 14 липня, в аеропорту Франкфурт-Хан (Німеччина) літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс із Дубліна до хорватського міста Задар, пішов на екстрену посадку через падіння тиску в салоні.