Ryanair скасував рейси 50 тисяч пасажирів

Рейси скасовані через страйк бортпровідників

Авіакомпанія Ryanair скасувала рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня повинні були вилетіти до 50 000 пасажирів, через страйк бортпровідників. Про це йдеться в повідомленні на сайті авіакомпанії.

Повідомляється, що пасажирам, чиї рейси були скасовані, відправлені sms і електронні листи з пропозицією перенести виліт на +/-7 днів від початкової дати або повернути квитки без штрафу.

Так, бортпровідники влаштували страйк через низькиі заробітні плати. Однак в Ryanair стверджують, що бортпровідники компанії вже отримують до 40 тисяч євро в рік.

"Цей страйк повністю необґрунтований і не несе нічого, крім мети зруйнувати відпустки сімей та надати додаткові бонуси конкуруючим авіакомпаніям у Бельгії, Португалії та Іспанії", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair має намір створити в Україні свій дата-центр для зберігання і обробки даних - працювати тут будуть українські IT-фахівці.