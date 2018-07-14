Літак Ryanair екстрено сів у Німеччині, понад 30 людей постраждали

Постраждалих пасажирів доправили до місцевих лікарень

В аеропорту Франкфурт-Хан (Німеччина) літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс із Дубліна до хорватського міста Задар, пішов на екстрену посадку через падіння тиску в салоні. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на місцеву поліцію.

За словами представника поліції, виникли технічні проблеми.

"Тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані", - сказав правоохоронець.

Так, рейс FR7312 здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю, 13 липня. Після цього понад 30 пасажирів літака доправили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

Також зазначається, що авіакомпанія Ryanair мала знайти для пасажирів інший літак, який повинен був вилетіти до Хорватії у суботу зранку. За словами одного з пасажирів рейсу, їм не було надано місце для сну та безкоштовний доступ до Wi-Fi.