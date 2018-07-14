Літак Ryanair екстрено сів у Німеччині, понад 30 людей постраждали

Новини Надзвичайні події 14.07.2018 - 15:03
Ілюстративне фото (flickr comandy mitchell)
Ілюстративне фото (flickr comandy mitchell)

Постраждалих пасажирів доправили до місцевих лікарень

В аеропорту Франкфурт-Хан (Німеччина) літак авіакомпанії Ryanair, що здійснював рейс із Дубліна до хорватського міста Задар, пішов на екстрену посадку через падіння тиску в салоні. Про це повідомляє видання DW, посилаючись на місцеву поліцію.

За словами представника поліції, виникли технічні проблеми.

"Тиск у салоні впав, тому пілот вирішив посадити літак у Хані", - сказав правоохоронець.

Так, рейс FR7312 здійснив аварійну посадку в аеропорту міста Хан близько 23.30 у п’ятницю, 13 липня. Після цього понад 30 пасажирів літака доправили до місцевих лікарень через головний біль і біль у вухах.

Також зазначається, що авіакомпанія Ryanair мала знайти для пасажирів інший літак, який повинен був вилетіти до Хорватії у суботу зранку. За словами одного з пасажирів рейсу, їм не було надано місце для сну та безкоштовний доступ до Wi-Fi.

Усього на борту літака було 189 пасажирів.
 
Відзначимо, що агентство Reuters повідомляє, що в лікарню потрапили 33 пасажири.
 
Нагадаємо, бортпровідники авіакомпанії Ryanair в Італії, Португалії, Іспанії та Бельгії заявили про страйк у кінці липня. Так, 4 липня профспілки передали керівництву перелік своїх умов. Зокрема, серед них - вимога про оплату на банківські рахунки в країнах проживання співробітників, а не в Ірландії.
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