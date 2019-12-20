Ryanair открывает новое направление из Львова

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Открывается новое направление в Польшу

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске нового направления из аэропорта Львов в Познань (Польша). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю (по средам и воскресеньям), начиная с 1 апреля 2020 года.

Всего в летнем расписании авиакомпания будет летать в/из Львова по 7 направлениям, включая два новых - в Познань и в Будапешт (рейсы в столицу Венгрии были анонсированы ранее).

Также будет увеличена частота на существующих рейсах: Варшава (Модлин) - 5 раз в неделю, Краков - 4 раза в неделю.

Благодаря этому в Ryanair планируют на львовсих маршрутах за год обслужить 350 тыс. пассажиров.

Напомним, Ryanair 17 декабря выполнил первый рейс в Херсон, доставив на самолете Boeing 737-800 SP-RSY пассажиров из Кракова.

РБК-Украина писало, что ирландская авиакомпания Ryanair в 2020 году отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции из-за задержки с поставками самолетов Boeing 737 MAX.