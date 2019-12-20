ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ryanair відкриває новий напрямок зі Львова

Новини » Транспорт     20.12.2019 - 14:45
Ryanair відкриває новий напрямок зі Львова
Ілюстративне фото (flickr.comAndy Mitchell)

Відкривається новий напрямок в Польщу

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про запуск нового напряму з аеропорту Львів у Познань (Польща). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Наголошується, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень (по середах і неділях), починаючи з 1 квітня 2020 року.

Всього в літньому розкладі авіакомпанія буде літати до/із Львова по 7 напрямках, включаючи два нових - у Познань та у Будапешт (рейси в столицю Угорщини були анонсовані раніше).

Також буде збільшена частота на існуючих рейсах: Варшава (Модлін) - 5 разів на тиждень, Краків - 4 рази в тиждень.

Завдяки цьому Ryanair планують на львовсих маршрутах за рік обслужити 350 тис. пасажирів.

Нагадаємо, Ryanair 17 грудня виконав перший рейс в Херсон, доставивши на літаку Boeing 737-800 SP-RSY пасажирів з Кракова.

РБК-Україна писало, що ірландська авіакомпанія Ryanair в 2020 році скасує рейси з Києва в два міста Німеччини і Швеції через затримку з поставками літаків Boeing 737 MAX.

В аеропорту Одеси скасовують рейси через туман В Україні з'являться авіарейси з Одеси до Батумі та Ларнаки
Новини України Ryanairавиасообщение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся