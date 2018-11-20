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Ryanair назвала украинские города, которые изучает для запуска новых авиамаршрутов

Новости » Общество    20.11.2018 - 16:36
Ryanair назвала украинские города, которые изучает для запуска новых авиамаршрутов
Иллюстративное фото (facebook.com/ryanair)

Представители авиакомпании уже ведут переговоры с Одессой

Ирландская авиакомпания бюджетных пассажирских перевозок Ryanair обсуждает расширения сотрудничества в Украине еще с несколькими городами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

По словам коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайана, компания всерьез рассматривает как минимум направление из Одессы. Во время брифинга во вторник, 20 ноября, он добавил, в целом сейчас компания рассматривает три города.

"Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, мой помощник находится в Одессе. Вчера он посетил Херсон, также планирует посетить Харьков. Из всех этих аэропортов мы рассматриваем возможность запуска рейсов", - сказал О'Брайан

Он также уточнил, что авиаперевозчик рассматривает возможность увеличения количества рейсов из аэропорта Львов.

Напомним, авиакомпания Ryanair в следующем году запустит пять новых маршрутов из Киева. С апреля 2019 года самолеты компании будут летать из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию. Также в мае появится еще одно направление - Дублин.

Также лоукост Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины со стоимостью билетов по пять евро. Цель компании - 1 млн украинских пассажиров за год. За 3-5 лет Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины.

За 5 лет Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины, - Порошенко В Ryanair назвали условия для увеличения количества рейсов в Украину
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