За 5 лет Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины, - Порошенко

Фото: самолет Ryanair (businesscornwall.co.ru)

Компания планирует перевозить ежегодно миллион пассажиров

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair с нынешними темпами работы в Украине сможет перевезти 10% населения государства в течение 5 лет. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями авиакомпании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

Порошенко отметил, что Ryanair дал возможность тем украинцам, которые не могли себе позволить дорогостоящих поездок, летать в разные страны мира.

"Цель компании - миллион пассажиров за год. Уже сегодня мы имеем более 550 тыс. из Борисполя и более 250 тыс. со Львова. Итак,за 5 лет Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины", - написал президент.

Напомним, лоукостер Ryanair анонсировал новые рейсы из Украины. Стоимость билетов составит п'пять евро. На сегодня віакомпанія Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя в 12 направлениях, со львовского аэропорта - в п'пяти направлениях.

Отметим, 3 сентября 2018 года из Украины вылетел первый рейс Ryanair. Запуск рейса состоялся в международном аэропорту "Борисполь" по маршруту Киев-Борисполь -Берлин-Шенефельд.