Ryanair назвала українські міста, які вивчає для запуску нових авіамаршрутів

Ілюстративне фото (facebook.com/ryanair)

Представники авіакомпанії вже ведуть переговори з Одесою

Ірландська авіакомпанія бюджетних пасажирських перевезень Ryanair обговорює розширення співпраці в Україні ще з кількома містами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

За словами комерційного директора Ryanair Девіда О'Брайана, компанія всерйоз розглядає як мінімум напрямок з Одеси. Під час брифінгу у вівторок, 20 листопада, він додав, що в цілому зараз компанія розглядає три міста.

"Прямо зараз, коли ми з вами тут розмовляємо, мій помічник знаходиться в Одесі. Вчора він відвідав Херсон, також планує відвідати Харків. З усіх цих аеропортів ми розглядаємо можливість запуску рейсів", - сказав О'Брайан

Він також уточнив, що авіаперевізник розглядає можливість збільшення кількості рейсів з аеропорту Львів.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair наступного року запустить п'ять нових маршрутів з Києва. З квітня 2019 року літаки компанії будуть літати з Києва до Афіни, Манчестер, Пафос і Софію. Також у травні з'явиться ще один напрямок - Дублін.

Також лоукост Ryanair анонсував нові рейси з України з квитками по п'ять євро. Мета компанії - 1 млн українських пасажирів за рік. За 3-5 років Ryanair зможе перевезти 10% населення України.