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Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після відкриття неба

Україна, Четвер 06 лютого 2025 17:35
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Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після відкриття неба Фото: генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Ryanair хоче бути першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, як відкриють небо. Вже є план запустити 25 маршрутів.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, пише РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернулася в Україну, і у нас є план запустити близько 25 маршрутів до та з Києва та Львова протягом шести тижнів після відновлення неба. Нам потрібно шість тижнів, щоб заповнити ці рейси", - сказав він.

Гендиректор Ryanair розповів The Independent, що протягом шести тижнів після відновлення неба над Україною його авіакомпанія створить бази в обох містах і літатиме приблизно до 25 пунктів призначення, зокрема, ймовірно, до Лондона.

О'Лірі зазначив, що хоча Одеський аеропорт постраждав, Львів і Київ можуть бути готові до пасажирів швидко.

"Вони запускають багажну карусель у Києві щотижня, щоб переконатися, що все працює - вони готові до роботи", - сказав він.

Відкриття неба над Україною

Можливість відкрити небо над Україною обговорюють досить давно. Ще у листопаді минулого року прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що наразі частково відкрити повітряний простір над Україною неможливо, бо цього не дозволяє безпекова ситуація.

Водночас ще у жовтні 2024 року Україна презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану.

Додамо, що нещодавно РБК-Україна писало про те, що аеропорт "Бориспіль" готовий відновити прийом та відправку пасажирських літаків протягом місяця з моменту відкриття неба.

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