Ryanair хоче стати першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну після відкриття неба

Ryanair хоче бути першою авіакомпанією, яка повернеться в Україну, як відкриють небо. Вже є план запустити 25 маршрутів.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, пише РБК-Україна з посиланням на The Independent .

"Ми хочемо бути першою авіакомпанією, яка повернулася в Україну, і у нас є план запустити близько 25 маршрутів до та з Києва та Львова протягом шести тижнів після відновлення неба. Нам потрібно шість тижнів, щоб заповнити ці рейси", - сказав він.

Г ендиректор Ryanair розповів The Independent, що протягом шести тижнів після відновлення неба над Україною його авіакомпанія створить бази в обох містах і літатиме приблизно до 25 пунктів призначення, зокрема, ймовірно, до Лондона.

О'Лірі зазначив, що хоча Одеський аеропорт постраждав, Львів і Київ можуть бути готові до пасажирів швидко.

"Вони запускають багажну карусель у Києві щотижня, щоб переконатися, що все працює - вони готові до роботи", - сказав він.