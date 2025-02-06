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Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба

Украина, Четверг 06 февраля 2025 17:35
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Ryanair хочет стать первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после открытия неба Фото: генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ryanair хочет быть первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, как откроют небо. Уже есть план запустить 25 маршрутов.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"Мы хотим быть первой авиакомпанией, которая вернулась в Украину, и у нас есть план запустить около 25 маршрутов в и из Киева и Львова в течение шести недель после восстановления неба. Нам нужно шесть недель, чтобы заполнить эти рейсы", - сказал он.

Гендиректор Ryanair рассказал The Independent, что в течение шести недель после восстановления неба над Украиной его авиакомпания создаст базы в обоих городах и будет летать примерно до 25 пунктов назначения, в частности, вероятно, в Лондон.

О'Лири отметил, что хотя Одесский аэропорт пострадал, Львов и Киев могут быть готовы к пассажирам быстро.

"Они запускают багажную карусель в Киеве каждую неделю, чтобы убедиться, что все работает - они готовы к работе", - сказал он.

Открытие неба над Украиной

Возможность открыть небо над Украиной обсуждают достаточно давно. Еще в ноябре прошлого года премьер Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно, потому что этого не позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время еще в октябре 2024 года Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Добавим, что недавно РБК-Украина писало о том, что аэропорт "Борисполь" готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия неба.

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