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Ryanair с октября увеличит число рейсов Киев-Берлин

Автор: РБК-Украина

Авиакомпания Ryanair увеличит количество рейсов Киев - Берлин. С конца октября лоукост будет летать по маршруту ежедневно.

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Новое расписание уже внесено в систему бронирования на сайте компании.

Ежедневные перелеты по маршрутам Киев - Берлин и Берлин - Киев начнутся с 25 октября. Также с этой даты будет изменен аэропорт прибытия в Берлине - вместо Шенефельда прилетать самолеты будут в Бранденбург. Аэропорты делят между собой летное поле.

Ранее рейс Киев - Берлин выполнялся два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Существенное увеличение количества перелетов по маршруту связано с ростом спроса по нему.

Действовать новое расписание будет в течение всего сезона зимней навигации.

Вначале сентября Ryanair отменил большинство рейсов из Украины до конца сентября.

В августе сообщалось, что авиакомпания запустит два новых рейса из Украины в Германию с 25 октября.

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