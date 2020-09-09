Ryanair з жовтня збільшить число рейсів Київ-Берлін

Авіакомпанія Ryanair збільшить кількість рейсів Київ - Берлін. З кінця жовтня лоукост буде літати за маршрутом щодня.

Новий розклад вже внесено у систему бронювання на сайті компанії.

Щоденні перельоти за маршрутами Київ - Берлін і Берлін - Київ почнуться з 25 жовтня. Також з цієї дати буде змінено аеропорт прибуття в Берліні - замість Шенефельда прилітати літаки будуть в Бранденбург. Аеропорти ділять між собою льотне поле.

Раніше рейс Київ - Берлін виконувався два рази в тиждень - по понеділках і п'ятницях. Суттєве збільшення кількості перельотів за маршрутом пов'язано із зростанням попиту на нього.

Діяти новий розклад буде протягом усього сезону зимової навігації.

На початку вересня Ryanair скасував більшість рейсів з України до кінця вересня.

У серпні повідомлялося, що авіакомпанія запустить два нових рейси з України в Німеччину з 25 жовтня.