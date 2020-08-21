Ryanair запускает два новых рейса из Украины в Германию

Фото: самолет авиакомпании Ryanair (facebook.com/ryanair)

Рейсы запустят в конце октября

Авиакомпания Ryanair запускает два новые рейсы из Украины. Их будут выполнять из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

Об этом пишет ЦТС.

Оба рейса будут выполнять два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам. Рейсы из Одессы в Дюссельдорф с 6 ноября по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что помимо маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

РБК-Украина писало, что Ryanair запустит рейсы из Одессы в Афины и Барселону.

Ранее авиакомпания Ryanair заявила, что сократит общее количество рейсов на 20% в сентябре и октябре после того, как спрос на авиаперевозки ослаб в последние дни.