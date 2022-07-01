Рядом с Землей вскоре пролетит потенциально опасный астероид: названа дата
В это воскресенье, 3 июля, рядом с Землей пролетит астероид 2022 JE1. Ученые назвали его "потенциально опасным".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Star.
Как отмечает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), диаметр космического камня составлять от 50 до 155 метров.
Ожидается, что астероид приблизится к Земле на расстоянии в 3,29 млн километров. Это, кстати, в 9 раз больше расстояния между Луной и нашей планетой.
Следующий раз астероид будет пролетать рядом с Землей уже через пять лет - 14 июля 2027 года.
В NASA космическое тело назвали "потенциально опасным" из-за того, что расстояние между ним и Землей составит менее 7,48 млн километров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.