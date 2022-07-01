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Рядом с Землей вскоре пролетит потенциально опасный астероид: названа дата

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Пятница 01 июля 2022 11:53
Рядом с Землей вскоре пролетит потенциально опасный астероид: названа дата Фото: рядом с Землей вскоре пролетит потенциально опасный астероид (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В это воскресенье, 3 июля, рядом с Землей пролетит астероид 2022 JE1. Ученые назвали его "потенциально опасным".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Star.

Как отмечает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), диаметр космического камня составлять от 50 до 155 метров.

Ожидается, что астероид приблизится к Земле на расстоянии в 3,29 млн километров. Это, кстати, в 9 раз больше расстояния между Луной и нашей планетой.

Следующий раз астероид будет пролетать рядом с Землей уже через пять лет - 14 июля 2027 года.

В NASA космическое тело назвали "потенциально опасным" из-за того, что расстояние между ним и Землей составит менее 7,48 млн километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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