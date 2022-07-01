Поруч з Землею незабаром пролетить потенційно небезпечний астероїд: названа дата

Цієї неділі, 3 липня, поруч з Землею пролетить астероїд 2022 JE1. Вчені назвали його "потенційно небезпечним".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Star .

Як відзначає Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), діаметр космічного каменя становити від 50 до 155 метрів.

Очікується, що астероїд наблизиться до Землі на відстань у 3,29 млн кілометрів. Це, до речі, у 9 разів більше за відстань між Місяцем та нашою планетою.

Наступний раз астероїд пролітатиме поруч з Землею вже через п'ять років - 14 липня 2027 року.

В NASA космічне тіло назвали "потенційно небезпечним" через те, що відстань між ним та Землею становитиме менше ніж 7,48 млн кілометрів.