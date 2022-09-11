Рядом с Землей пролетит почти 100-метровый астероид: известная дата

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который пролетит рядом с Землей 12 сентября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.
Впервые астероид был обнаружен 8 сентября 2008 года.
Как отмечает NASA, диаметр космического камня составляет почти 94 метра, а максимально приблизится он к Земле уже 12 сентября на расстояние 6,7 млн километров. Скорость астероида составляет около 36 720 км в час.
Астероид не отнесли к группе "потенциально опасных", поскольку его длина не превышает 150 метров, впрочем, максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно огромный астероид, размеры которого превышали размеры египетских пирамид в Гизе, летел в сторону Земли на большой скорости.
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