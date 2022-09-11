UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рядом с Землей пролетит почти 100-метровый астероид: известная дата

Фото: рядом с Землей пролетит почти 100-метровый астероид (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который пролетит рядом с Землей 12 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Впервые астероид был обнаружен 8 сентября 2008 года.

Как отмечает NASA, диаметр космического камня составляет почти 94 метра, а максимально приблизится он к Земле уже 12 сентября на расстояние 6,7 млн километров. Скорость астероида составляет около 36 720 км в час.

Астероид не отнесли к группе "потенциально опасных", поскольку его длина не превышает 150 метров, впрочем, максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно огромный астероид, размеры которого превышали размеры египетских пирамид в Гизе, летел в сторону Земли на большой скорости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Астероид