Рядом с Землей пролетит почти 100-метровый астероид: известная дата

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) предупредило об астероиде, который пролетит рядом с Землей 12 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лаборатории реактивного движения NASA.

Впервые астероид был обнаружен 8 сентября 2008 года.

Как отмечает NASA, диаметр космического камня составляет почти 94 метра, а максимально приблизится он к Земле уже 12 сентября на расстояние 6,7 млн километров. Скорость астероида составляет около 36 720 км в час.

Астероид не отнесли к группе "потенциально опасных", поскольку его длина не превышает 150 метров, впрочем, максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров.