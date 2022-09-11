Поруч з Землею пролетить майже 100-метровий астероїд: відома дата

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) попередило про астероїд, який пролетить поруч з Землею 12 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Лабораторії реактивного руху NASA.

Вперше астероїд було виявлено 8 вересня 2008 року.

Як відзначає NASA, діаметр космічного каменя становить майже 94 метри, а максимально наблизиться він до Землі вже 12 вересня на відстань 6,7 млн кілометрів. Швидкість астероїда становить близько 36 720 км за годину.

Астероїд не віднесли до групи "потенційно небезпечних", оскільки його довжина не перевищує 150 метрів, втім максимальна відстань від планети Земля становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.