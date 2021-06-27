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Рядом с отелями: вблизи курортного города в Турции вспыхнули лесные пожары

Автор: РБК-Украина

Вблизи курортного города Мармарис в Турции вспыхнули лесные пожары. Рядом находятся туристические поселения и гостинницы.

Об этом пишет "Анадолу".

На месте работают пожарные. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Также задействованы шесть вертолетов.

"По неизвестным причинам в Ичмелере, в районе Мармариса прибрежной провинции, в лесных массивах недалеко от отелей и поселков возникли пожары", - говорится в сообщении.

Из-за ветра, огонь быстро распрострняется. Ветер также затрудняет тушение пожара.

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции, добавив, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов.

Сообщений о жертвах от пожаров не поступало.

Ранее в Греции лесной пожар достиг развалин древнего города Микены, туристов эвакуировали.

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