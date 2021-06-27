Поруч з готелями: поблизу курортного міста в Туреччині спалахнули лісові пожежі

На місці працюють пожежники. Причина виникнення загоряння поки невідома. Також задіяні шість вертольотів.

"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармаріса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Через вітер, вогонь швидко поширюється. Вітер також ускладнює гасіння пожежі.

"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок", - сказав губернатор провінції, додавши, що для надання допомоги прибуло багато підкріплень з довколишніх районів.

Повідомлень про жертви від пожеж не надходило.