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Поруч з готелями: поблизу курортного міста в Туреччині спалахнули лісові пожежі

Автор: РБК-Україна

Поблизу курортного міста Мармарис в Туреччині спалахнули лісові пожежі. Поруч знаходяться туристичні поселення і готелі.

Про це пише "Анадолу".

На місці працюють пожежники. Причина виникнення загоряння поки невідома. Також задіяні шість вертольотів.

"З невідомих причин в Ічмелері, в районі Мармаріса прибережної провінції, в лісових масивах недалеко від готелів і селищ виникли пожежі", - йдеться в повідомленні.

Через вітер, вогонь швидко поширюється. Вітер також ускладнює гасіння пожежі.

"Команди працюють відповідно до того, як вітер змінює напрямок", - сказав губернатор провінції, додавши, що для надання допомоги прибуло багато підкріплень з довколишніх районів.

Повідомлень про жертви від пожеж не надходило.

Раніше в Греції лісова пожежа досягла руїн стародавнього міста Мікени, туристів евакуювали.

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