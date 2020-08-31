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В Греции лесной пожар достиг развалин древнего города Микены, туристов эвакуировали

Микены, Понедельник 31 августа 2020 05:07
В Греции лесной пожар достиг развалин древнего города Микены, туристов эвакуировали
Фото: место события (twitter.com/ASCSAthens)
Автор: Инна Собора

Предварительно, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику

На греческом полуострове Пелопоннес лесной пожар достиг объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - руин города Микены. Экстренным службам удалось взять огонь под контроль.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Пожарные заявили, что пламя, которое вплотную подступило к камням древнего поселения, больше не представляет опасности для археологического памятника.

Посетители музея древнего города были эвакуированы в целях предосторожности. К борьбе с огнем была привлечена авиация.

По предварительным оценкам, пламя не нанесло ущерб археологическому памятнику. Команда экспертов позднее проведет экспертизу последствий пожара.

Во втором тысячелетии до новой эры город выступал одним из центров Микенской цивилизации у Средиземного моря. Археологические памятники Микен и Тиринфа с 1999 года являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее в Греции эвакуировали три деревни из-за масштабного лесного пожара.

Напомним, ранее лесной пожар произошел во Франции на берегу Средиземного моря.

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