У низці областей України завтра будуть віялові відключення: список та графіки

У п'ятницю, 4 листопада, у 10 областях України та Києві будуть застосовані планові відключення світла. Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження на електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook .
За даними компанії, графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 у таких областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській.
При цьому графіки відключень світла з 07:00 до 22:00 будуть запроваджені у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.
"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонного зниження температури", - зазначають в "Укренерго".
Графіки можна знайти на сайтах обленерго:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами представника Єврокомісії Тіма Макфі, Європейський Союз може почати постачати певні обсяги електроенергії Україні замість її імпорту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.