UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У низці областей України завтра будуть віялові відключення: список та графіки

Фото: у низці областей України завтра застосують планові відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У п'ятницю, 4 листопада, у 10 областях України та Києві будуть застосовані планові відключення світла. Це необхідно для того, щоб зменшити навантаження на електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Facebook .

За даними компанії, графіки погодинних відключень будуть діяти з 00:00 до 24:00 у таких областях: Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській.

При цьому графіки відключень світла з 07:00 до 22:00 будуть запроваджені у Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, а також у Києві.

"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилося через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонного зниження температури", - зазначають в "Укренерго".

Графіки можна знайти на сайтах обленерго:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами представника Єврокомісії Тіма Макфі, Європейський Союз може почати постачати певні обсяги електроенергії Україні замість її імпорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерговимкнення світлаЕлектроенергія