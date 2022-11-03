В ряде областей Украины завтра будут веерные отключения: список и графики

В пятницу, 4 ноября, в 10 областях Украины и Киеве будут применены плановые отключения света. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на электросети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook.
По данным компании, графики почасовых отключений в будут действовать с 00:00 до 24:00 в таких областях: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской.
При этом графики отключений света с 07:00 до 22:00 будут введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.
"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", - отмечают в "Укрэнерго".
Графики можно найти на сайтах облэнерго:
Напомним, ранее стало известно, что, по словам представителя Еврокомиссии Тима Макфи, Европейский союз может начать поставлять определенные объемы электроэнергии Украине вместо ее импорта.
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