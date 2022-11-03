В ряде областей Украины завтра будут веерные отключения: список и графики

По данным компании, графики почасовых отключений в будут действовать с 00:00 до 24:00 в таких областях: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской.

При этом графики отключений света с 07:00 до 22:00 будут введены в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях, а также в Киеве.

"Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры", - отмечают в "Укрэнерго".

Графики можно найти на сайтах облэнерго: