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У ряді областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про загрозу "Шахедів"

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Повітряна тривога була оголошена близько опівночі 26 вересня в ряді областей України через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили.

Українців попередили про загрозу безпілотників по типу "Шахед", які рухаються з півдня України у напрямку центру.

Станом на 00:35 повітряну тривогу оголошено на півдні - Миколаївська, Запорізька та Херсонська області. На сході - Донецька та Харківська області. Та в центрі - Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та Полтавська області.

За даними Повітряних сил, в західних областях існує загроза застосування балістики.

Варто зауважити, що раніше повідомлялось про атаку безпілотників та роботу ППО у Миколаївській області.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

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