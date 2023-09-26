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В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе "Шахедов"

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

Воздушная тревога была объявлена около полуночи 26 сентября в ряде областей Украины из-за угрозы вражеских атак с применением ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы.

Украинцев предупредили об угрозе беспилотников по типу "Шахед", двигающихся с юга Украины в направлении центра.

По состоянию на 00:35 воздушная тревога объявлена на юге - Николаевская, Запорожская и Херсонская области. На востоке - Донецкая и Харьковская области. И в центре - Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области.

По данным Воздушных сил, в западных областях существует угроза применения баллистики.

Следует отметить, что ранее сообщалось об атаке беспилотников и работе ПВО в Николаевской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

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