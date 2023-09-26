В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Предупреждают об угрозе "Шахедов"

Украинцев предупредили об угрозе беспилотников по типу "Шахед", двигающихся с юга Украины в направлении центра.

По состоянию на 00:35 воздушная тревога объявлена на юге - Николаевская, Запорожская и Херсонская области. На востоке - Донецкая и Харьковская области. И в центре - Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Полтавская области.

По данным Воздушных сил, в западных областях существует угроза применения баллистики.

Следует отметить, что ранее сообщалось об атаке беспилотников и работе ПВО в Николаевской области.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)