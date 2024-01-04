У ряді областей оголошено повітряну тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів"

У частині регіонів України ввечері четверга, 4 січня, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та мапу повітряних тривог.
"Загроза ударних БпЛА з півдня! Кілька груп "шахедів" у Херсонській області, прямують на північний захід на межі Дніпропетровської та Миколаївської областей", - повідомили у Повітряних силах.
Станом на 21:20 сигнал повітряної тривоги оголошено у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
Відповідно до того, у якому напрямку будуть рухатись безпілотники - сигнал повітряної тривоги може поширюватись.
Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та пройти в укриття у разі небезпеки.
Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, російські окупанти вже випустили кілька ракет по території України.
Зокрема, під атакою був Кропивницький. Ворог обстріляв кілька енергооб'єктів у місті, внаслідок чого є поранені.
Також 2 січня росіяни влаштували масований ракетний удар по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 72 ракети.
Більшість ракет - близько 60 - було збито в районі Києва. Серед них - 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".
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