RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде областей объявлена воздушная тревога. Предупреждают о запуске "Шахедов"

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В части регионов Украины вечером четверга, 4 января, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

"Угроза ударных БпЛА с юга! Несколько групп "шахедов" в Херсонской области, направляются на северо-запад на границы Днепропетровской и Николаевской областей", - сообщили в воздушных силах.

Где объявлена тревога?

По состоянию на 21.20 сигнал воздушной тревоги объявлен в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Согласно тому, в каком направлении будут двигаться беспилотники – сигнал воздушной тревоги может распространяться.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и пройти в укрытие в случае опасности.

Ракетные удары россиян

Напомним, сегодня, 4 января, российские оккупанты уже выпустили несколько ракет по территории Украины.

В частности, под атакой был Кропивницкий. Враг обстрелял несколько энергообъектов в городе, в результате чего ранены.

Также 2 января россияне устроили массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 72 ракеты.

Большинство ракет – около 60 – были сбиты в районе Киева. Среди них - 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновВойна России против Украинывоздушная тревога