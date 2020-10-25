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В ряде стран Европы зафиксированы антирекорды по числу заражений COVID-19

Европа, Воскресенье 25 октября 2020 00:09
В ряде стран Европы зафиксированы антирекорды по числу заражений COVID-19
Фото: женщина в защитной маске (flickr)
Автор: РБК-Украина

Во Франции, Чехии и Италии зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за последние сутки. Во Франции количество больных достигло миллиона.

Об этом сообщает Le Figaro.

Так, за минувшие сутки во Франции заболели 42 032 человек. В больницах умерли 184 человека, в домах престарелых и медико-социальных учреждениях - 114.

По данным La Republica, в Италии за сутки заболело 19 143 человек, количество зараженных достигло 484 тысяч. Умер 91 человек.

В Минздраве Чехии сообщили, что за сутки заболели 15 022 человек. В стране 144 000 активных больных.

Ранее РБК-Украина писало, что Европа будет бороться с коронавирусом, как минимум, до середины лета 2021 года. Правительства европейских стран ввели еще больше ограничений, чтобы обуздать болезнь, снова ускоряющуюся по всему континенту.

В ВОЗ прогнозируют, что в ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжелыми в том, что касается пандемии коронавируса.

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