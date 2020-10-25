У низці країн Європи зафіксовані антирекорди із кількості заражень COVID-19

Фото: жінка в захисній масці (flickr)

У Франції, Чехії та Італії зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом за останню добу. У Франції кількість хворих сягнула мільйона.

Про це повідомляє Le Figaro.

Так, за минулу добу у Франції захворіли 42 032 людей. У лікарнях померли 184 людини, в будинках літніх людей і медико-соціальних установах - 114.

За даними La Republica, в Італії за добу захворіло 19 143 осіб, кількість заражених сягнула 484 тисяч. Померла 91 людина.

У МОЗ Чехії повідомили, що за добу захворіли 15 022 осіб. В країні 144 тисячі активних хворих.

Раніше РБК-Україна писало, що Європа буде боротися з коронавірусом, як мінімум, до середини літа 2021 року. Уряди європейських країн ввели ще більше обмежень, щоб приборкати хворобу, знову поширювану по всьому континенту.

У ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.